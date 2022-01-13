Украинский футболист "Ювентуса" рассказал, как играл с сыном Роналду и видел Криштиану

Андрей Фирман. Фото: ФК "Ювентус"

Украинский футболист юношеской команды "Ювентуса" U-17 Андрей Фирман учился в одной школе с сыном Криштиану Роналду.

Как украинец рассказал каналу YouTube pressing, он не был с ним в классе, но они ходили в одну школу в Турине.

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"После школы, когда было время, мы иногда ходили на поле в общежитии. И на том поле был сын Роналду, игравший с друзьями. Он подошел к нам, спросил, можно ли с нами поиграть. Ребенок как ребенок. Не делает вид, что сын Роналду и самый популярный мальчик в мире. Он простой ребенок, который учится играть в футбол.

Даже в школу его не раз привозил сам Роналду. Все были перед окнами, смотрели на него. Было еще несколько раз, что его привозил охранник. Он стоял перед раздевалкой, пока сын Роналду не выйдет оттуда.

Помню, однажды Роналду приехал на белом Bentley с женой Джорджиной. Мы увидели, что он выходит. Глаза вытаращили - Роналду проходит мимо тебя. Роналду дал несколько автографов и фото, но сказал, что должен идти", - сказал Фирман.

Андрей Фирман является уроженцем Львова. В 9 лет с матерью переехал в Италию. За молодежные команды "Ювентуса" выступает с 2018 года, но хочет играть за сборную Украины.