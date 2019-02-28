Украинский футболист рассказал, нарушал ли закон, играя в Крыму

Чеботарев, справа, прокомментировал ситуацию с выступлениями в Крыму. Фото: Football.ua

Украинский полузащитник Сергей Чеботарев прокомментировал разрыв контракта с "Вересом" спустя три дня после подписания из-за его выступлений в чемпионате временно аннексированного Крыма.

"Для меня непонятно, почему клуб в своем заявлении сказал, что я скрыл, где я играл. Это доступная информация, она есть в интернете. Я отнесся бы с полным пониманием, если бы все было честно. А когда договариваемся, а после этого клуб в официальном заявлении пишет неправду, чтобы кому-то угодить, для меня это непонятно.

Реалии нашего футбола таковы, что политика выходит на первое место, забывая о своей главной составляющей спорта, как такового. Играть в чемпионате Крыма – это не плохо и не хорошо. УЕФА сделал специальный статус для Крыма в футболе, чемпионат Крыма не имеет отношения к России.

Я не нарушал закон, а просто играю в футбол, а смешивать его с политикой или нет – каждый выбирает сам для себя. Отношение ко всей ситуации с войной в Украине у меня негативное - и Крым, и Донбасс были и должны оставаться Украиной, надеюсь, скоро все вернется на свои места.

Другие футболисты, которые играли в чемпионате Крыма, участвуют в соревнованиях ПФЛ. Нет никакого закона, который запрещает играть в чемпионате Украины после крымского чемпионата", - сказал Чеботарев Sport Arena.

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Чеботарев родился в Днепре, защищал цвета "Севастополя" и "Буковины".