Украинский футболист поздравил россиян видео с Путиным

Олег Мищенко несколько лет ирал за "Ворсклу". Фото: "Амкар"

Бывший футболист полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко, в сезоне-2016/2017 выступавший за российский "Амкар", поздравил своих бывших одноклубников по пермскому клубу с новогодними праздниками.

32-летний Мищенко выложил в "сториз" своего "instagram" видео, на котором смотрит поздравление Владимира Путина, сообщает "Обозреватель".

Мищенко сопроводил ролик смайлами в виде согнутого бицепса и подписал его "С Новым годом, братья!". Доступ к своему аккаунту Мищенко закрыл, но репост этого видео оказался в свободном доступе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский футболист до сих пор хвалит Россию

В России за "Амкар" Мищенко сыграл одну игру. Последним клубом Мищенко было "Полесье", которое он покинул в декабре 2018 года.