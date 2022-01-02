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воскресенье, 02 января 2022 21:14

Украинский футболист поздравил россиян видео с Путиным

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Украинский футболист поздравил россиян видео с Путиным
Олег Мищенко несколько лет ирал за "Ворсклу". Фото: "Амкар"

Бывший футболист полтавской "Ворсклы" Олег Мищенко, в сезоне-2016/2017 выступавший за российский "Амкар", поздравил своих бывших одноклубников по пермскому клубу с новогодними праздниками.

32-летний Мищенко выложил в "сториз" своего "instagram" видео, на котором смотрит поздравление Владимира Путина, сообщает "Обозреватель".

Мищенко сопроводил ролик смайлами в виде согнутого бицепса и подписал его "С Новым годом, братья!". Доступ к своему аккаунту Мищенко закрыл, но репост этого видео оказался в свободном доступе.

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В России за "Амкар" Мищенко сыграл одну игру. Последним клубом Мищенко было "Полесье", которое он покинул в декабре 2018 года.

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Дата
02
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