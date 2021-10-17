Украинский футболист до сих пор хвалит Россию

Мищенко не задержался в России. Фото: "Амкар"

Бывший полузащитник "Ворсклы" Олег Мищенко считает российский чемпионат сильнее украинского. В 2015 году он перебрался в Пермь.

"Я выбрал Россию, и объясню, почему. Помню еще те времена, когда кайфовал от игры московского "Спартака". Я знал, как делается в России". Сообщает fanday.net

"У нас игрок выстреливает – и все тянется очень долго. Вот вспомните Романа Безуса, когда он был в Полтаве. Он был на безумном уровне, а его только через два года забрали в "Динамо".

А в России такого не бывало: как только игрок выстреливал, то его забирали сразу. Карьера идет быстрее. Я хотел тогда попасть в "Спартак", поэтому и выбрал Россию.

У них чемпионат даже не на пять, а на десять голов сильнее, чем наш – это факт. То, что наша сборная сильнее, чем их – это тоже факт.

Тот чемпионат, который был у нас с 2010 по 2016 год, был намного сильнее российского. Но сейчас Россия впереди Украины на лет десять в развитии футбола. Когда такого не было, мы были сильнее и имели качественных футболистов.

Сейчас зарплаты в России в раз тридцать больше, чем в Украине. В "Амкаре" я зарабатывал больше, чем в украинских клубах – 30 000 долларов в месяц.

Когда с Громовым сфоткался на фоне Кремля, я тогда был молодой, не было такого ума, мышления, как сейчас.

Мне тогда сразу позвонил Рома Зозуля, напихал мне торбу, типа, что я делаю, "удали быстро". Я удалил сразу. Понимал, что могут быть какие-то последствия.

Это был просто необдуманный шаг. Не было цели кого-то спровоцировать. Просто необдуманное решение выставить фото.

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В России за "Амкар" Мищенко сыграл одну игру. Последним клубом Мищенко было "Полесье", которое он покинул в декабре 2018 года.