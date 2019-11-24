Украинский форвард принес команде Милевского золотые медали чемпионата Беларуси

Благодаря голу Хобленко "Динамо Брест" смог прервать гегемонию БАТЭ. Фото: ФК "Лех"

В рамках 29 тура чемпионата Беларуси "Динамо Брест" минимально победило "Витебск" - 1: 0.

На 38-й минуте встречи Алексей Хобленко забил единственный гол в этом матче. Для Украинский для это уже 9 гол в сезоне.

Эта победа гарантировала динамовцам звание чемпиона Беларуси. Они стали недосягаемы для БАТЭ, который расположился на второй строчке. К слову, "Динамо" Брест прервало гегемонию борисовского клуба, которая продолжалась 16 лет, сообщает "24 канал"

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В составе "Динамо-Брест" среди украинских играют защитник Евгений Хачериди, полузащитник Александр Нойок и форвард Артем Милевский.