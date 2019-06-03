Украинский боксер три года жил в США как собака

Вчера ночью украинец Иван Редкач нокаутировал экс-чемпиона мира американца Девона Александера. Победа над Александером открывает перед Иваном новый виток карьеры. С неплохими перспективами на профессиональном ринге. Но путь к признанию в украинском был непростым.

За океан Редкач отправился в сентябре 2009 года. И ему пришлось пройти немало испытаний в Америке.

"Я подписал контракт с менеджером Эдуардом Гумашьяном, - вспоминал Иван в беседе с автором этих строк. - Он мне многое пообещал - что заключим хорошую промоутерскую соглашение, у меня будут отличные условия для тренировок, он организует экипировки. Когда прилетел в Лос-Анджелес, подписал с ним трехлетнее соглашение. В итоге все эти три года прожил как собака. Он снимал нам дом. Жили втроем - полдома у братьев Чудинов из России, полдома - в моем распоряжении.

Когда Гумашьян перестал платить Чудиновым деньги, они собрали вещи и уехали. За три года многие ребята приезжали и уезжали. Менеджер много обещал, но далеко не все выполнял. Согласно нашей договоренности, он должен был выплачивать мне 1000 долларов в месяц на питание и карманные расходы. Реально выдавал 50 долларов в неделю. Правда, возил на своей машине на тренировки. Но иногда у Эдуарда не было денег оплатить парковку. Стыдно признаться: было такое, что не было денег элементарно на еду ".

За свой дебютный поединок на профессиональном ринге против американца Кейза Келли в ноябре 2009 года Редкач заработал 2000 долларов. По условиям трехлетнего контракта с Гумашьяном, 33 процента из своих гонораров он выплачивал менеджеру. В итоге, после уплаты менеджерских и налогов получил на руки 1200 долларов. Однако были прецеденты, когда украинец вообще дрался бесплатно.

Первый гонорар - 2000 долларов

"За свой пятый бой против американца Карлоса Эрнандеса в ноябре 2010 года не получил ни копейки, - признавался Иван. - Промоутеры, которые организовывали боксерский вечер, хотели меня пересмотреть. Я нокаутировал соперника во втором раунде, но после боя мне дали пустой чек. Менеджер объяснил, что у меня якобы проблемы с визой, и организаторы боксерского шоу не имеют права мне выписывать чек. Хотя до этого было все нормально, чек выписывали ".

"Менеджер купил мне только кроссовки, - не скрывает Иван. - Сказал, что на большее я пока не заслужил. Я, конечно же, неприятно удивился такому цинизму. В результате перчатки и шлем приобрел за 2500 долларов после одного из своих боев - отдал весь гонорар. Ведь на этом экономить не стоит ".

Автор: Социальные сети Иван Редкач после очередной победы.

Когда трехлетний контракт Редкача с Эдуардом Гумашьяном подходил к завершению, менеджер начал настаивать на пролонгации договора на такой же срок. Хотя к этому времени уже было ясно, что Гумашьян не может организовать Украинская нормального продвижения в карьере.

"Или подписывай контракт, или иди с моего дома", - такой ультиматум мне поставил Эдуард, - вспоминал Иван. - При этом ничего мне не предлагал. Я хотел разойтись с ним мирно, но Гумашьян не оставил мне для этого возможности. Когда пришел в дом, я стоял на кухне. Он подкрался сзади и ударил меня стулом по голове. Разбил голову. Потом пытался заламывать мне руки, когда я начал вызывать полицию. Я его пальцем не тронул - если бы ударил, он бы рассыпался. Вызвал полицию, ребята его быстро упаковали, отвезли в участок. Выпустили под залог ".

Иван Редкач в профессиональном боксе провел 29 боев. Победил в 23. 19 из которых нокаутом. Имеет четыре поражения и одну ничью.