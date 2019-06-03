Украинский боксер три года жил в США как собака

 
Ексклюзивы
1/5
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 522
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Просмотров: 6624
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Жена генпрокурора рассказала, как впервые вступила в партию
Просмотров: 954
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
С конфетами Roshen и новым названием: партия Порошенко собирает съезд
Просмотров: 4303
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 2907
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
3 Просмотров: 2610
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
5 Просмотров: 2403
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3366
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1458
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 558
Фото
Все фото
15
8
8
8
7
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Обаятельная и откровенная: как выглядит новая девушка Луиза Адриано
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Украинка Ястремская выиграла турнир WTA: невероятные кадры
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Шотландский клуб презентовал форму на обнаженных девушках
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Роскошная жена Гвардиолы стала иконой стиля в футболе
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Боец установил рекорд, пробежав полумарафон в бронежилете
Видео
Все видео
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Руис сломал Джошуа и устоявшиеся правила. Усику придется подождать до следующего года
Украинец побив экс-чемпиона мира
Украинец побив экс-чемпиона мира
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
Энтони Джошуа жестоко нокаутировали в Америке
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
"К такому пенальти невозможно подготовиться" – Почеттино
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 342
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 792
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3366
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 30880
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2367
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 июня 2019
Просмотров: 144
Свиняча реклама
У районному радіо сидять редакторка, я й Оксана — кореспонденти. Редактор старша за мене на 11 років, а Оксана — молодша на 13. Записуємо ...
понедельник, 03 июня 2019 20:11

Украинский боксер три года жил в США как собака

  Комментировать

Вчера ночью украинец Иван Редкач нокаутировал экс-чемпиона мира американца Девона Александера. Победа над Александером открывает перед Иваном новый виток карьеры. С неплохими перспективами на профессиональном ринге. Но путь к признанию в украинском был непростым.

За океан Редкач отправился в сентябре 2009 года. И ему пришлось пройти немало испытаний в Америке.

"Я подписал контракт с менеджером Эдуардом Гумашьяном, - вспоминал Иван в беседе с автором этих строк. - Он мне многое пообещал - что заключим хорошую промоутерскую соглашение, у меня будут отличные условия для тренировок, он организует экипировки. Когда прилетел в Лос-Анджелес, подписал с ним трехлетнее соглашение. В итоге все эти три года прожил как собака. Он снимал нам дом. Жили втроем - полдома у братьев Чудинов из России, полдома - в моем распоряжении.

Когда Гумашьян перестал платить Чудиновым деньги, они собрали вещи и уехали. За три года многие ребята приезжали и уезжали. Менеджер много обещал, но далеко не все выполнял. Согласно нашей договоренности, он должен был выплачивать мне 1000 долларов в месяц на питание и карманные расходы. Реально выдавал 50 долларов в неделю. Правда, возил на своей машине на тренировки. Но иногда у Эдуарда не было денег оплатить парковку. Стыдно признаться: было такое, что не было денег элементарно на еду ".

За свой дебютный поединок на профессиональном ринге против американца Кейза Келли в ноябре 2009 года Редкач заработал 2000 долларов. По условиям трехлетнего контракта с Гумашьяном, 33 процента из своих гонораров он выплачивал менеджеру. В итоге, после уплаты менеджерских и налогов получил на руки 1200 долларов. Однако были прецеденты, когда украинец вообще дрался бесплатно.

Первый гонорар - 2000 долларов

"За свой пятый бой против американца Карлоса Эрнандеса в ноябре 2010 года не получил ни копейки, - признавался Иван. - Промоутеры, которые организовывали боксерский вечер, хотели меня пересмотреть. Я нокаутировал соперника во втором раунде, но после боя мне дали пустой чек. Менеджер объяснил, что у меня якобы проблемы с визой, и организаторы боксерского шоу не имеют права мне выписывать чек. Хотя до этого было все нормально, чек выписывали ".

"Менеджер купил мне только кроссовки, - не скрывает Иван. - Сказал, что на большее я пока не заслужил. Я, конечно же, неприятно удивился такому цинизму. В результате перчатки и шлем приобрел за 2500 долларов после одного из своих боев - отдал весь гонорар. Ведь на этом экономить не стоит ".

Автор: Социальные сети
  Иван Редкач после очередной победы.
Иван Редкач после очередной победы.

Когда трехлетний контракт Редкача с Эдуардом Гумашьяном подходил к завершению, менеджер начал настаивать на пролонгации договора на такой же срок. Хотя к этому времени уже было ясно, что Гумашьян не может организовать Украинская нормального продвижения в карьере.

"Или подписывай контракт, или иди с моего дома", - такой ультиматум мне поставил Эдуард, - вспоминал Иван. - При этом ничего мне не предлагал. Я хотел разойтись с ним мирно, но Гумашьян не оставил мне для этого возможности. Когда пришел в дом, я стоял на кухне. Он подкрался сзади и ударил меня стулом по голове. Разбил голову. Потом пытался заламывать мне руки, когда я начал вызывать полицию. Я его пальцем не тронул - если бы ударил, он бы рассыпался. Вызвал полицию, ребята его быстро упаковали, отвезли в участок. Выпустили под залог ".

Иван Редкач в профессиональном боксе провел 29 боев. Победил в 23. 19 из которых нокаутом. Имеет четыре поражения и одну ничью.

https://sportarena.com
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский боксер три года жил в США как собака». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июня

За ночь сгорел центр города

Самое читаемое
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
Измены, убийства и голый зад Джека Николсона: скандальные снимки папарацци
40
 Просмотров: 102335
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
Показали стеклянный мост в Киеве на закате солнца
12
 1 Просмотров: 21909
Какая обувь будет модным этим летом
Какая обувь будет модным этим летом Просмотров: 19107
Какими были украинки первой половины XX века
Какими были украинки первой половины XX века
7
 Просмотров: 17577
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
Похоже Украину: фотограф показала шведскую провинцию
7
 Просмотров: 12555
Спорт
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
Сборная Украины побеждает Панаму и выходит в четвертьфинал молодежного Кубка мира
Жена Клоппа стала на мусорное ведро, чтобы увидеть парад "Ливерпуля"
Жена Клоппа стала на мусорное ведро, чтобы увидеть парад "Ливерпуля" Просмотров: 171
Скрипник - главный тренер "Зари"
Скрипник - главный тренер "Зари" Просмотров: 360
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
"Динамо" подписало своего первого летнего новичка
 Просмотров: 216
"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы
"Реал" предложит 80 млн евро и свою звезду за самого большого таланта Европы Просмотров: 567
Больше всего комментируют
12
В указе Зеленского нашли кучу ошибок. Фото
6
Луценко: Россия готовится к блокаде украинской ГТС
4
Оккупированый Крым заполонили "синие ходоки"
4
Билецкий призвал украинских националистов объединиться
3
Садовой планирует объединиться с Вакарчуком на выборы в парламент
Голосов: 137
Голосование Кто будет тренировать киевское "Динамо" в следующем сезоне?
  • 1) Юрий Вернидуб
  • 2) Алексей Михайличенко
  • 3) Юрий Калитвинцев
  • 4) Александр Хацкевич
  • 5) Авраам Грант
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua