Украинский боксер получил $70 за свой дебютный бой в США

Сергей Богачук победил во всех своих поединках. Фото: BoxingScene

Украинский боксер Сергей Богачук за свой дебютный бой на профессиональном ринге получил гонорар в размере $70.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе 3 февраля 2017 года, соперником Сергея был американец Мэтт Мерфи. Богачук нокаутировал Мерфи во 2-м раунде.

"Видимо, этот чек на 70 долларов стоит взять в рамочку и сохранить для истории, ведь вряд ли у кого-то был такой гонорар за свой дебютный бой", - сказал боксер в комментарии "Чемпиону".

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Сергей Богачук провел на профессиональном уровне 18 боев, в которых одержал 18 побед. 16 победных боев Богачук провел в США, а последний поединок 25 сентября 2020 года в Мексике, где победил местного боксера Давила.