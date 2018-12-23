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воскресенье, 23 декабря 2018 03:55

Украинский боксер Денис Беринчик получил новый титул

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Украинский боксер Денис Беринчик получил новый титул
Денис Беринчик получил новый пояс. Фото: Корреспондент

Украинский легковес Денис Беринчик (10-0, 7 КО) завоевал вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO, одержав досрочную победу над филиппинцем Росеки Кристобалем (15-3, 11 КО).

Украинец с первых раундов захватил преимущество и в результате в 7 раунде техническим нокаутом выиграл титул WBO International, в Facebook сообщает промоутерская компания K2 Promotions Ukraine.

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Напомним, Александр Гвоздик (16-0, 11 КО) завоевал титул чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе в своем первом чемпионском бою. Украинский боксер в 11 раунде нокаутировал канадца Адониса Стивенсона (29-2-1, 24 КО), отобрав у него титул.

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