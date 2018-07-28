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суббота, 28 июля 2018 11:45

Украинских спортсменов включили в список самых допинговых в мире

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Украинских спортсменов включили в список самых допинговых в мире
Украинские легкоатлеты будут проверять на допинг чаще других. Фото: SPORTARENA.com

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) внесла Украину в группу риска. Украинских легкоатлетов ждут усиленные проверки, из-за подозрений в употреблении допинга.

"Международная ассоциация легкоатлетических федераций включила Украину в группу А, в которую входят страны с наиболее высоким риском употребления допинга, сообщил президент организации Себастьян Коу.

Кроме Украины в эту группу также входят федерации Белоруссии, Кении и Эфиопии. Спортсмены из этих стран будут проверены на допинг как минимум 3 раза перед чемпионатом мира ", - сообщает sportarena.

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Российские спортивные организации признали существование в стране допинговой системы.

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28
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