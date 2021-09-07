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Украинские параолимпийцы не имеют равных - NYT

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Украинские параолимпийцы не имеют равных - NYT
Украина заняла шестое место в общем зачете наград. Фото: Reuters

Американское издание The New York Times обратило внимание на украинских параолимпийцев и прозвало их "славянским чудом".

Об этом отметили на своем сайте.

Параолимпийские игры в Токио завершились в воскресенье, 5 сентября. Украинцы завоевали 98 медалей, что лишь на шесть меньше чем у США. Украинские спортсмены заняли шестое место в общем зачете наград.

В четырех ведущих стран - Китай, Великобритания, Россия и США - был представлен на соревнованиях более 220 параолимпийцев. Украина представила только 143.

"Это небольшая страна, которая явно не имеет себе равных", - прокомментировал главный представитель Международного параолимпийского комитета Крейг Спенс.

Издание сравнило украинских спортсменов с бейсбольной командой Oakland Athletic. В 2002 году они выиграли 20 игр подряд, несмотря на недофинансирование и потерю на старте сезона ведущих игроков.

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"С точки зрения американского спорта, параолимпийцы Украины представляют собой маленькое чудо рынка, славянский эквивалент Athletic", - отметили в издании.

Параолимпиада в Токио стартовала 24 августа и продолжалась до 5 сентября. Украину на соревнованиях представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта. Наибольшее представительство в Украине - в плавании и легкой атлетике.

Сборная Украины завершила выступления на Параолимпиаде в Токио. Украинцы заняли шестое место в командном зачете. В активе 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

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