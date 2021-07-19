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понедельник, 19 июля 2021 16:07

Украинские клубы узнали соперников в Лиге конференций

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Украинские клубы узнали соперников в Лиге конференций
В прошлом году "Колос" уступил хорватской "Риеке". Фото: "Риека"

Состоялась жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги конференций 2021/22. Украинские клубы узнали о возможных соперниках.

Если "Ворскла" пройдет финский "КуПС" во втором раунде, в третьем встретится с победителем пары "Астана" – "Арис". Матчи против "КуПС" состоятся 22 и 29 июля.

"Колос" стартует с третьего раунда и встретится с победителем пары "Стяуа" – "Шахтер" Караганда.

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Матчи третьего раунда состоятся 5 и 12 августа. Первые встречи украинские команды проведут дома.

Оба украинских клуба были несеянными. "Колос" в минувшем чемпионате занял четвертое, а "Ворскла" – пятое место.

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