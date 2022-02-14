Украинские боксеры завоевали 11 медалей на международном турнире в Венгрии

В прошлые выходные состоялись финальные поединки турнира Bocskai Memorial Tournament по боксу, который закончился в венгерском Дебрецене.
Александр Меленюк (63,5 кг) победил Ромео Косту из Уэльса и стал чемпионом соревнований, сообщает официальный сайт Федерации бокса Украины.
Юрий Захареев (71 кг) одолел Ласло Козака из Венгрии и завоевал золотую награду.
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Богдан Толмачев (80 кг) из-за болезни был вынужден сняться с финального поединка. У нашего боксера серебряная медаль.
Андрей Исаков (86 кг) уступил бразильцу Кено Машаду и стал серебряным призером соревнований.
Аркадий Карцан победил своего соотечественника Евгения Павловского в финальном бою весовой категории до 92 кг и стал чемпионом, соответственно у его соперника по финалу - "серебро".
Среди женщин чемпионкой соревнований в весовой категории до 50 кг стала Ярослава Маринчук.
Эдуард Трофименко (57 кг), Дмитрий Куля (75 кг), Матвей Ражба (80 кг) и Руслан Цикало (57 кг) стали бронзовыми призерами.
Кроме того, лидер сборной Украины Юрий Захареев признан лучшим боксером соревнований.
На Олимпийских играх-2020 в Токио сборная Украины по боксу завоевала только одну награду. Александр Хижняк стал серебряным призером в категории до 75 кг.
Была информация, что бокс может быть исключен из программы Олимпиады-2024.
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