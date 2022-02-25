Украинские биатлонисты не будут участвовать в соревнованиях из-за вторжения России

Фото: Facebook Федерации биатлона Украины

Украинские биатлонисты досрочно завершили сезон из-за вторжения России.

Об этом сообщается на официальной странице Федерации биатлона Украины в Facebook.

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"В связи с введением военного положения на территории Украины члены национальной сборной команды не будут участвовать ни в каких тренировочных сборах и соревнованиях.

Речь идет также о последних этапах Кубков мира и IBU", - говорится в сообщении.

На Олимпиаде-2022 в Пекине украинские биатлонисты не завоевали ни одной награды. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.