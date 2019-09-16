Украинская спортсменка показала себя полностью обнаженной

Украинская фехтовальщица на саблях Елена Кравацкая вызвала настоящий фурор в Instagram, разместив свое обнаженное фото.

Чемпионка Европейских игр-2015 и вице-чемпионка Олимпиады в Рио разделась перед фотографом, прикрывшись лишь легким парео. В комментариях ее поклонники оставили огромное количество восторженных отзывов.

Автор: Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билодид показала сексуальное фото с отдыха в Испании

Елена Кравацкая - украинская фехтовальщица (саблистка), серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командных соревнованиях на сабле. Чемпионка мира 2010 и бронзовый призер Чемпионата мира 2014, бронзовый призер чемпионата Европы 2012 года.