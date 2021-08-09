Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство

Украинская велогонщица 25-летняя Елена Старикова отказалась менять украинское гражданство.
Серебряная призерша Игр в Токио могла выступать за Азербайджан, но осталась в национальной команде, сообщает "Трибуна".
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"Наверное, патриотка. Понимаю, что ситуация не так хороша и денег меньше платят, но хочется жить и работать у себя в стране. Также мне нравятся сине-желтые цвета", - рассказала велогонщица.
Елена Старикова завоевала "серебро" на Олимпиаде в Токио в спринтерской гонке.
Украина заняла 44-е место в медальном зачете Олимпиады с одной золотой, шестью серебряными и 12 бронзовыми медалями.
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