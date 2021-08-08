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Провал на Олимпиаде. Украина заняла самое низкое место за всю историю

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Провал на Олимпиаде. Украина заняла самое низкое место за всю историю
На прошлой Олимпиаде Жан Беленюк выиграл серебро. Фото: borba.com.ua

Завершились Олимпийские игры 2020 года в Токио. Украина заняла 44-е место в медальном зачете с 1 золотой, 6 серебряными и 12 бронзовыми медалями (всего – 19).

Победителем медального зачета стала сборная США – 39 золотых, 41 серебряная и 33 бронзовые медали (всего 113).

44-е место – худший результат в истории выступлений украинской сборной на летних Олимпиадах.

В Атланте-1996 было 9-е место, в Сиднее-2000 – 21-е, в Афинах-2004 – 13-е, в Пекине-2008 – 12-е, в Лондоне-2012 – 14-е, в Рио-2016 – 31-е.

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В неофициальном зачете Украина на 19-ом месте. Единственную золотую медаль Украине принес борец классического стиля Жан Беленюк.

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