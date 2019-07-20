Украинская сборная завершила чемпионат мира по шестью медалями

Украинские синхронистки завоевали еще одну медаль. Фото: Спортобоз

В южнокорейском городе Кванджу, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта, завершается программа соревнований по артистическому (синхронному) плаванию.

В категории комби сборная Украины с результатом 94.5333 завоевала бронзовые медали, сообщает sport.ua.

В составе нашей команды выступали Анастасия Савчук, Александра Коваленко, Алина Шинкаренко, Владислава Алексеева, Марина Алексеева, Вероника Гришко, Валерия Апрелева, Елизавета Яхно, Яна Нарежная, Екатерина Резник. Запасные: Марта Федина и Дарья Корнеева.

Первое место у сборной России - 98.0000, второе у спортсменок Китая - 96.5667.

Это уже шестая награда сборной Украины по артистическому (синхронному) плаванию (главный тренер Светлана Саидова) на текущем чемпионате мира из 10 разыгранных. Ранее у нас было золото в хайлайте, и четыре бронзы - в дуэте (техническая и произвольная программы), а также в группе (техническая и произвольная программы).

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В общекомандном зачете на чемпионате мира по водным видам спорта в Южной Корее продолжает лидировать сборная Китая, у которой уже 21 награда (12 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовая). На втором месте Россия - 13 (9, 4, 0), на третьем Германия - 6 (2, 1, 3). Сборная Украины занимает шестое место - 6 медалей (1, 0, 5).