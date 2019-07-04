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четверг, 04 июля 2019 12:00

Украинская Премьер-лига планирует вернуться к формату 16 клубов

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Украинская Премьер-лига планирует вернуться к формату 16 клубов
УПЛ планирует постепенно увеличивать количество команд до 16

С сезона 2020/21 УПЛ планирует расширить чемпионат с нынешних 12 клубов до 14 участников.

Также по информации журналиста Игоря Цыганыка, уже с сезона 2021/22 УПЛ может вернуться к привычному ранее формата с 16 командами.

По словам журналиста, наблюдается определенная финансовая стабильность в большинстве клубов, в том числе в Первой лиге, где появилось много желающих выступать в УПЛ.

Это касается "Металлиста-1925", "Волыни", "Черноморца", "Ингульца", "Оболони-Бровар" и другие. Сезон 2019/20 пройдет в формате 12-ти клубов.

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В сезоне 2018 -2019 обладателем золотых медалей и Кубка Украины стал донецкий "Шахтер"

https://24tv.ua
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04
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