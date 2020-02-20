Украинская легкоатлетка Бех-Романчук победила на турнире во Франции

Марина Бех-Романчук опередила свою ближайшую опонентку на 8 сантиметров. Фото: Reuters

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук выиграла турнир серии World Athletics Indoor Tour во французском Льеване.

24-летняя Бех-Романчук победила в прыжках в длину, продемонстрировав лучший результат - 6,90 м, и заняла первое место, сообщает "24 канал".

Украинка прыгнула на 6,90 м. Это на восемь сантиметров длиннее, чем результат нигерийки Эссе Бруме, занявшей второе место. Бронза соревнований - у Анастасии Мирончук, представляющей Беларусь.

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Это уже четвертая подряд победа украинской спортсменки в прыжках в длину в помещении с результатом 6,90 м и дальше. Такое достижение удавалось только бывшей немецкой легкоатлетке Хайке Дрекслер еще в 1995 году.