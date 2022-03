Украинская гимнастка отказалась стоять на одном подиуме с россиянками - фото

Юная украинская гимнастка Даниэла Батрона отказалась стоять на подиуме с представительницами России.

Об этом сообщается в Twitter FX Choreo.

"В Дохе подиум разделился на две части: первый - для Батроны, второй - для двух россиянок", - говорится в сообщении.

Украинка показала третий результат в финале этапа Кубка мира на разновысоких брусьях. Остальные два места заняли представительницы страны-агрессора.

Как видно на фото, Батрона вышла на подиум отдельно с украинским флагом.

The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine 👏🏻💙💛 pic.twitter.com/ON3arVZosP