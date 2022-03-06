Украинская гимнастка отказалась стоять на одном подиуме с россиянками - фото

Юная украинская гимнастка Даниэла Батрона отказалась стоять на подиуме с представительницами России.
Об этом сообщается в Twitter FX Choreo.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Клёпки в голове нет. Российские спортсмены наносят на форму символ "Z"
"В Дохе подиум разделился на две части: первый - для Батроны, второй - для двух россиянок", - говорится в сообщении.
Украинка показала третий результат в финале этапа Кубка мира на разновысоких брусьях. Остальные два места заняли представительницы страны-агрессора.
Как видно на фото, Батрона вышла на подиум отдельно с украинским флагом.
The UB podium separated in two parts in Doha : 1st time for Batrona, 2nd time for the two Russians ! Thank you FIG, for Daniela and Ukraine 👏🏻💙💛 pic.twitter.com/ON3arVZosP— FX Choreo 🤸🏻♀️✨ (@FX_choreo) March 4, 2022
Батрона родилась 5 сентября 2006 года в Здолбунове. Является серебряным и бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров.
Украинские гимнасты завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира в Дохе.
Комментарии