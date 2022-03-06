Украинские гимнасты завоевали шесть медалей на этапе Кубка мира в Дохе

Сборная Украины по спортивной гимнастике выиграла шесть медалей на этапе Кубка мира в Дохе.
Три награды в отдельных упражнениях выиграл Илья Ковтун. Две медали выиграла Даниэла Батрона и одну – Назар Чепурный, сообщает Sportarena.
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Единственную золотую медаль среди украинских спортсменов в Дохе выиграл Ковтун, победивший в упражнениях на параллельных брусьях.
В общей сложности на двух этапах Кубка мира по спортивной гимнастике в 2022 году сборная Украины суммарно выиграла 10 медалей разных категорий.
Далее наших спортсменов ждет этап Кубка мира в египетском Каире, который состоится с 13 по 20 марта.
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