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четверг, 23 января 2020 20:11

Украинская биатлонистка Семеренко отдыхает от соревнований вместе с сыном

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Украинская биатлонистка Вита Семеренко несмотря на плотный график соревнований уделяет время семье.

Семеренко проводит время со своим сыном Марком во время паузы на этапах Кукба мира по биатлону. Спортсменка выложила фото в instagram

Автор: instagram
 

Автор: instagram
 

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Вита Семеренко - украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины, член национальной сборной команды Украины, чемпионка и бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи, пятикратная призер чемпионатов мира, победительница и призер этапов Кубка мира, пятикратная чемпионка Европы по биатлону. Участница Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере, в 2014 году в Сочи и 2018 в Пхенчхан.

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