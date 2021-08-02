Украинская ассоциация футбола официально попрощалась с Шевченко

Украинская ассоциация футбола официально попрощалась с 44-летним Андреем Шевченко в роли наставников сборной Украины.

Контракт Шевченко завершился 31 июля и не будет продлен. Тренер хочет работать на клубном уровне.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, почему Шевченко покинул сборную Украины

"Украинская ассоциация футбола выражает безграничную благодарность Шевченко и его ассистентам по профессиональную работу в главной команде страны в течение пяти лет. За это время сборная Украины вышла на новый уровень своего развития и достигла наибольшего успеха в своей истории на чемпионатах Европы, завершив выступление на Евро -2020 в восьмерке сильнейших команд континента", - говорится в комментарии УАФ.



Андрей Шевченко возглавлял сборную Украины пять лет. За это время смог вывести национальную команду в 1/4 финала Евро.

Среди главных кандидатов на должность - Мирон Маркевич и Алексей Михайленко.

1 сентября сборная Украины проведет гостевой матч отбора к Кубку мира против Казахстана.