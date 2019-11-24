Украинку признали лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года

Ярослава Магучіх получили награду лучшей молодой спортсменки года. Фото: рейтер

Международная федерация легкой атлетики World Athletics вручила престижные награды лучшим легкоатлетам 2019 на церемонии, которая завершилась в Монако

Украинка Ярослава Магучих получила приз лучшей молодой спортсменке года "Восходящая звезда", сообщает "sport.ua"

Лучшим спортсменом 2019 году в мужчин ожидаемо назван кенийский король марафона Элиуд Кипчоге, который впервые в истории пробежал марафон быстрее двух часов (неофициальный рекорд).

У женщин аналогичный приз взяла американка Далайла Мухаммад, которая за год установила два мировых рекорда на дистанции 400 метров с барьерами (52.16).

Приз лучшему молодому спортсмену получил эфиопский стайер Селемон Барега. На эту награду также претендовал украинский метатель молота Михаил Кохан.

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В финале чемпионата мира по легкой атлетике в Катаре 18-летняя украинка сваи магучие установила новый личный рекорд, покорив отметку в 2,04 метра. Она завоевала серебряную медаль.Також сваи магучие установила новый мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет. Ярослава остановилась на высоте 2,04 метра и решила не продолжать борьбу.