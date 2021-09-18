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суббота, 18 сентября 2021 13:20

Украинки выиграли золото чемпионата мира по гребле

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Украинки выиграли золото чемпионата мира по гребле
На Олимпиаде Лузан выиграла две медали, а Четверикова - одну. Фото: НОК Украины

В Копенгагене, Дания проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Об этом сообщает "Трибуна".

Наши спортсменки показали результат 1.55,85.

На Олимпиаде в Токио украинки завоевали серебро в этой дисциплине.

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Это первая золотая медаль чемпионата мира для сборной Украины в олимпийском виде с 2014 года, когда Юрий Чебан стал победителем в каноэ-одиночке на 200 метров. На Олимпиаде в Токио Лузан выиграла две медали - серебро и бронзу. Четверикова - только серебро.

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Дата
18
сентября

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