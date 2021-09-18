Украинки выиграли золото чемпионата мира по гребле

В Копенгагене, Дания проходит чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ.
Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золото в каноэ-двойке на дистанции 500 метров. Об этом сообщает "Трибуна".
Наши спортсменки показали результат 1.55,85.
На Олимпиаде в Токио украинки завоевали серебро в этой дисциплине.
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Это первая золотая медаль чемпионата мира для сборной Украины в олимпийском виде с 2014 года, когда Юрий Чебан стал победителем в каноэ-одиночке на 200 метров. На Олимпиаде в Токио Лузан выиграла две медали - серебро и бронзу. Четверикова - только серебро.
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