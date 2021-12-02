Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону

В шведском Эстерсунде состоялся женский спринт второго этапа Кубка мира по биатлону.
Украину представляли Елена Белосюк, Юлия Джима, Вита Семеренко, Валя Семеренко и Дарья Блашко.
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Лучшей среди украинок стала Джима, показавшая 19-й результат. Блашко финишировала на 49 месте. Валентина Семеренко стала 60-й. Белосюк и Вита Семеренко заняли 65-е и 75-е место соответственно.
Победу одержала австрийка Лиза Хаузер. Второй стала Эльвира Эберг из Швеции. Закрыла тройку белоруска Анна Сола.
4 декабря женщины побегут по гонке преследования. В этот день у мужчин будет эстафета.
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