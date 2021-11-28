Швед обогнал норвежцев в биатлонной гонке

Самуэльссон имеет амбициозные планы на Олимпиаду. Фото: Reuters

На первом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция) завершился мужской спринт. Победу в нём одержал швед Себастиан Самуэльссон. Второй результат показал норвежец Ветле Шоста Кристиансен. Третьим на финиш пришёл ещё один норвежец Йоханнес Бё. Лучшим среди украинцев стал Дмитрий Пидручный, который занял 21-е место с чистой стрельбой.

Две секунды Пидручному уступил Антон Дудченко. Антон допустил один промах и финишировал на 24 месте.

Хуже пробежал дистанцию Богдан Цымбал. С одним промахом он отстал от победителя на 2 минуты и 4 секунд и занял 52 мето. Андрей Доценко финишировал 88-ым, а Денис Насыко умудрился настрелять 4 промаха и занял 106 место.

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Второй этап Кубка мира также пройдет в Эстерсунде. Уже 2 декабря женщины и мужчины побегут спринт.