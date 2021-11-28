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воскресенье, 28 ноября 2021 14:30

Эберг выиграла спринт в Эстерсунде. Украинки провалились

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Эберг выиграла спринт в Эстерсунде. Украинки провалились
Эберг выиграла первую награду для Швеции. Фото: Reuters

Сегодня, 28 ноября, прошел женский спринт на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Украину представили Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Елена Билосюк, Екатерина Бех.

Елена Билосюк показала 24-й результат и стала единственной украинкой, которая попала в зачетную зону (топ-40).

Изначально в гонке должна была выступить Анастасия Меркушина, но ее заменила Бех.

Победу одержала Ханна Эберг из Швеции. Второе место осталось за Анаис Шевалье из Франции, тройку сильнейших замкнула норвежка Марте Ройселанд.

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Вчера индивидуальную гонку выиграла Маркета Давыдова из Чехии. В мужчин лучшим был норвежец Стурла Легрейд.

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28
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