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среда, 07 августа 2019 15:23

Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду

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Украинка завоевала чемпионство Европы по прыжкам в воду
Лыскун оторвалась от ближайшей преследовательницы на 25 баллов

Украинка София Лыскун выиграла Чемпионат Европы по прыжкам в воду, который в эти дни проходит в Киеве.

Об этом пишет ТСН

17-летняя спортсменка в соревнованиях на 10-метровой вышке не оставила никаких шансов соперницам, ведь отрыв от второй позиции составил более 25 баллов. За свой прыжок Лыскун получила 330 очков.

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"Серебро" в активе представительницы Нидерландов Селин ван Дуйн, а "бронза" принадлежит россиянке Юлии Тимошиной.

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