Украинка вышла в чертьфинал Олимпиады по боксу

Галина Лысенко легко прошла в 1/4 финала. Фото: ФБУ

Украинский боксер Анна Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.

В 1/8 финала украинка в категории 69 кг победила Умай Бель-Ахбиб из Марокко - 5:0.

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Анна доминировала на ринге на протяжении всех трех раундов и выиграла единогласным решением судей

За выход в полуфинал Игр-2020 Лысенко 30 июля встретится с посеянной под первым номером Бусеназ Сюрменели из Турции.

Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта. В активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.