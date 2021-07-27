Украинка вышла в чертьфинал Олимпиады по боксу

Украинский боксер Анна Лысенко вышла в четвертьфинал олимпийского турнира.
В 1/8 финала украинка в категории 69 кг победила Умай Бель-Ахбиб из Марокко - 5:0.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Cвитолина вышла в 1/4 финала Олимпиады
Анна доминировала на ринге на протяжении всех трех раундов и выиграла единогласным решением судей
За выход в полуфинал Игр-2020 Лысенко 30 июля встретится с посеянной под первым номером Бусеназ Сюрменели из Турции.
Олимпиада в Японии продлится с 23 июля по 8 августа.
Украина в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости. На Олимпийских играх разыграют 339 комплектов медалей в 33 видах спорта.
В активе сборной Украины на играх в Токио три бронзовые награды.
Комментарии