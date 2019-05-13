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понедельник, 13 мая 2019 10:30

Украинка выиграла золото на соревнованиях по дзюдо Grand Slam

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Украинка выиграла золото на соревнованиях по дзюдо Grand Slam
Елизавета Каланина

Украинская дзюдоистка Елизавета Каланина выиграла золотую медаль на соревнованиях Grand Slam в Баку.

Украинка победила в весовой категории свыше 78 кг. В полуфинале 24-летняя спортсменка выиграла у бронзовой призерки Олимпиады-2016 словенки Анамарии Веленшек. В финальном поединке Каланина одержала победу иппоном над боснийской дзюдоисткой Ларисой Церич.

Важно добавить, что на бронзовую медаль в Баку претендовал Яков Хамо, который выступал в категории свыше 100 кг, однако в поединке за третье место проиграл россиянину Антону Кривобокову.

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Бронзовую медаль у мужчин на турнире в Баку завоевал украинец Богдан Ядов.

https://sportarena.com
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13
мая

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