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среда, 14 июля 2021 09:06

Украинка выиграла этап Бриллиантово лиги

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Украинка выиграла этап Бриллиантово лиги
До сих пор Марине Бех-Романчук очень редко удавалось побеждать Малайку Михамбо. Фото: Reuters

Марина Бех-Романчук стала победительницей этапа Бриллиантовой лиги в британском Гейтсхеде.

Украинка завоевала золото в прыжках в длину, показав результат в 6,67 м. В лучшей попытке Марина прыгнула на 6,77 м. Второе место заняла немка Малайка Михамбо (6,65 м), третье - испанка Фатима Дьяме (6,46 м).

По результатам первых пяти прыжков формировалась тройка лидеров, которая определяла победителя за счет дополнительной попытки. Результаты предыдущих прыжков при этом не учитывались.

Для Бех-Романчук победа стала первой на этапах Бриллиантовой лиги в нынешнем сезоне.

После этапа в Гейтсхеде Бриллиантовая лига идет на перерыв на 1 мес. Это связано с Олимпиадой в Токио, которая начнется 23 июля и продлится до 8 августа.

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Бриллиантовая лига - самая рейтинговая всемирная серия легкоатлетических соревнований под открытым небом, с 2010 года организуется Мировой легкой атлетикой.

В марте Бех-Романчук выиграла золотую медаль на чемпионате Европы в помещении, который проходил в польском Торуне.

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