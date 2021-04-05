Украинка выиграла 3 "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

Украинская тяжелоатлетка 20-летняя Камила Конотоп завоевала 3 золотые награды на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Конотоп стала лучшей по сумме двоеборья, а также отдельно в рывке (95 кг) и толчке (113 кг).

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В итоге Конотоп набрала 208 кг и стала абсолютной чемпионкой Европы. Серебряную награду завоевала российская спортсменка Светлана Ершова, а бронзовую - Нине Стеркс из Бельгии.

Другая украинка Ангелина Ломачинская получила бронзовую награду в рывке в весовой категории до 45 кг.



Камила Конотоп дебютировала на взрослом уровне в 2021 году. До этого выступала на юношеских соревнованиях.

Результат 208 кг - лучший в карьере Конотоп в весовой категории до 55 кг, ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях составлял 202 кг.

Чемпионат Европы в Москве будет проходить с 3 по 11 апреля 2021 года. На соревнованиях выступают 16 украинцев.