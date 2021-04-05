Украинка выиграла 3 "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

 
Ексклюзивы
1/5
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Очереди, ссоры и поддельные пропуски: что происходит на входах в метро
Просмотров: 1459
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Коронавирус, шоколадный заяц и ноутбук среди коз: фото уходящей недели
Просмотров: 1071
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1530
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 558
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 207
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 621
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1197
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 648
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 576
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Фото
Все фото
24
17
5
5
15
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Чемпионка мира по сноубордингу погибла под лавиной
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Гимнаст против силача: как спортивный парень держит удар гиганта
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Украинский волейболистка очаровала безупречной фигурой
Видео
Все видео
Яремчук опозорился в чемпионате Бельгии
Яремчук опозорился в чемпионате Бельгии
Пирло приблизился к отставке с поста тренера "Ювентуса"
Пирло приблизился к отставке с поста тренера "Ювентуса"
"Ливерпуль" в гостях уничтожил "Арсенал"
"Ливерпуль" в гостях уничтожил "Арсенал"
"Атлетико" вернул чемпионскую интригу в Испании
"Атлетико" вернул чемпионскую интригу в Испании
В ворота Лацио забили шедевральный мяч
В ворота Лацио забили шедевральный мяч
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1530
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 216
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1179
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 1035
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 360
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
04 апреля 2021
Просмотров: 612
Коньяк для лікарів
– Называй меня бабушка Галя. Не люблю отчеств, – каже сусідка по палаті. В інфекційному відділенні столичної лікарні лежимо з ...
понедельник, 05 апреля 2021 11:24

Украинка выиграла 3 "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве

  Комментировать
Украинка выиграла 3 &quot;золота&quot; на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве
Камила Конотоп удачно начала свои выступления на взрослом уровне. Фото: Eurosport

Украинская тяжелоатлетка 20-летняя Камила Конотоп завоевала 3 золотые награды на чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Конотоп стала лучшей по сумме двоеборья, а также отдельно в рывке (95 кг) и толчке (113 кг).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Україна получила суперзвезду мирового спорта

В итоге Конотоп набрала 208 кг и стала абсолютной чемпионкой Европы. Серебряную награду завоевала российская спортсменка Светлана Ершова, а бронзовую - Нине Стеркс из Бельгии.

Другая украинка Ангелина Ломачинская получила бронзовую награду в рывке в весовой категории до 45 кг.


Камила Конотоп дебютировала на взрослом уровне в 2021 году. До этого выступала на юношеских соревнованиях.

Результат 208 кг - лучший в карьере Конотоп в весовой категории до 55 кг, ее предыдущий рекорд на международных соревнованиях составлял 202 кг.

Чемпионат Европы в Москве будет проходить с 3 по 11 апреля 2021 года. На соревнованиях выступают 16 украинцев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка выиграла 3 "золота" на чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Москве». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
апреля

Организация украинских националистов раскололась

Писателя обвинили в гомосексуализме

Основали кибервойска

Открыли самый дальний остров мира

В Польше разбился автобус с украинцами

Самое читаемое
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 19800
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
Гороскоп на 5-11 апреля: почему эта неделя такая особенная
 Просмотров: 18397
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 14841
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 12529
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси 3 Просмотров: 10818
Спорт
Мораес обогнал Ярмоленко в гонке бомбардиров
Мораес обогнал Ярмоленко в гонке бомбардиров Просмотров: 9
Монфис подарил Свитолиной кольцо за €700 тыс.
Монфис подарил Свитолиной кольцо за €700 тыс. Просмотров: 234
Яремчук опозорился в чемпионате Бельгии
Яремчук опозорился в чемпионате Бельгии
 Просмотров: 324
Пирло приблизился к отставке с поста тренера "Ювентуса"
Пирло приблизился к отставке с поста тренера "Ювентуса"
 Просмотров: 99
"Ливерпуль" в гостях уничтожил "Арсенал"
"Ливерпуль" в гостях уничтожил "Арсенал"
 Просмотров: 99
Больше всего комментируют
6
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
5
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
Судья Чаус скоро может быть в Киеве - адвокат Лысенко
4
Зеленский резко летит в Катар
3
5 лет за решеткой. Лукашенко хочет бросить в тюрьму самую выдающуюся пловчиху Беларуси
Голосов: 472
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть