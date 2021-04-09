Украинка стала абсолютной чемпионкой Европы по тяжелой атлетике в Москве

Ирина Деха успешно выступила в Москве. Фото: НОК Украины

Украинская тяжелоатлетка 24-летняя Ирина Деха завоевала 3 золотые награды на чемпионате Европы в Москве.

В весовой категории до 75 кг Деха стала абсолютной чемпионкой Европы, выиграв соревнования в рывке (113 кг), толчке (135 кг) и в сумме (248 кг).

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Серебряная и бронзовые награды завоевали россиянки Яна Сотиева и Анастасия Романова.

В медальной таблице Украина занимает 3 место с 6 золотыми медалями. Лидирует Болгария с 8 медалями. На одну меньше у Румынии.

Чемпионат Европы в Москве пройдет с 3 по 11 апреля 2021 года. На соревнованиях выступают 16 украинцев. Ранее 3 "золота" выиграла другая украинка - Камила Конотоп.