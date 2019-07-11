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четверг, 11 июля 2019 18:30

Украинка победила россиянку и вышла в полуфинал Уимблдона

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Украинка победила россиянку и вышла в полуфинал Уимблдона
Дарья Снигур вышла в полуфинал юношеского Уимблдона

Украинская теннисистка Дарья Снигур победила в матче 1/4 финала юниорского Уимблдона россиянку Полину Кудерметову.

17-летняя украинка в двух сетах справилась с соперницей, которая старше Снигур на 5 лет. Матч продлился чуть больше часа.

В первом сете Снигур взяла верх со счетом 6:2, после чего во втором довела дело до победы — 6:4.

Вчера в четвертьфинале турнира спортсменка справилась с Робин Монтгомери из США в трех сетах, совершив камбэк.

Уимблдон. Юниоры. Девушки. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) — Полина Кудерметова (Россия) 2:0 (6:2. 6:4)

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В полуфинале турнира Снигур сразится с победительницей игры между Эммой Наварро из США и японкой Нацуми Кавагучи.

https://sportarena.com
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