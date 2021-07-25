Украинка остановилась в шаге от медали

Елена Костевич не дотянула до медали. ФотоНОК Украины

Знаменосец украинской сборной на Олимпиаде-2020 Елена Костевич показала четвертый результат в финале соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с десяти метров. Олимпийская чемпионка 2004 года выбила 197,6 балла, уступив в борьбе за "бронзу" китаянке Рансинь Цзян.

Победу же в этой дисциплине в упорной борьбе и с новым олимпийским рекордом завоевала Виталина Бацарашкина, которая принесла первое "золото" команде Российского олимпийского комитета.

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Накануне первую медаль Украине принесла дзюдоистка Дарья Белодед, которая выиграла бронзу в категории до 48 килограммов. Победу праздновала Дистрия Красники из Косово.