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понедельник, 24 января 2022 15:19

Украинка Данча выиграла этап Кубка Европы по сноубордингу

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Украинка Данча выиграла этап Кубка Европы по сноубордингу
Аннамари Данча. Фото: facebook.com/skifederation.ukraine

Аннамари Данча - победительница этапа Кубка Европы по сноубордингу.

Об этом сообщила Федерация лыжного спорта Украины в Facebook.

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Украинка одержала победу в дисциплине - параллельный гигантский слалом.

У мужчин лучший результат среди украинцев показал Михаил Харук - он стал пятым.

Этап Кубка Европы по сноубордингу прошел 22-23 января на базе ТК "Буковель".

Аннамари Данча представит Украину на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Эти соревнования вошли в историю, ведь старты такого уровня по сноубордингу на базе ТК "Буковель" проводились впервые.

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