Украинка Данча выиграла этап Кубка Европы по сноубордингу

Аннамари Данча - победительница этапа Кубка Европы по сноубордингу.
Об этом сообщила Федерация лыжного спорта Украины в Facebook.
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Украинка одержала победу в дисциплине - параллельный гигантский слалом.
У мужчин лучший результат среди украинцев показал Михаил Харук - он стал пятым.
Этап Кубка Европы по сноубордингу прошел 22-23 января на базе ТК "Буковель".
Аннамари Данча представит Украину на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Эти соревнования вошли в историю, ведь старты такого уровня по сноубордингу на базе ТК "Буковель" проводились впервые.
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