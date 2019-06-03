Украинскому чемпиону мира по сноуборду угрожают рэкетиры

Рэкетиры хотят, чтобы Михаил Харук делился призовыми.

Украинский сноубордист Михаил Харук, выигравший в апреле золото на чемпионате мира среди юниоров, стал жертвой рэкетиров на Ивано-Франковщине.

16 мая на 20-летнего спортсмена напали злоумышленники и брызнули ему в лицо слезоточивым газом. Рэкетиры хотели, чтобы Харук делился с ними заработанными на турнирах деньгами. Интересно, что нападение произошло на родине Михаила в селе Ильцы Верховинского района.

Через десять дней злоумышленники вновь встретили Харука и брызнули в него из баллончика, а также несколько раз ударили в грудь. Мать спортсмена обратилась в полицию, после чего было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений. Пока что проводиться досудебное расследование, а злоумышленники все еще не задержаны.

По информации источника, больших средств Харук за победу на чемпионате мира не получил. Ему присвоили звание мастера спорта международного класса, а также Михаил вошел в состав национальной сборной, но зарплату он начнет получать после начала сезона 2019/20.

Напомним, что в феврале украинская сноубордистка Аннамари Данча выиграла первую для Украины медаль на чемпионате мира. Украинка завоевала серебро в дисциплине параллельный слалом.