Украинка Ягупова оформила "дабл-дабл" в игре баскетбольной Евролиги

 
Ексклюзивы
1/5
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
"Поняла, что происходит у современных подростков за закрытыми дверями": почему зрителей поразила картина "Стоп-Земля" и в чем ее уникальность
Просмотров: 522
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
"Внешность обманчива: она хорошая, но может укусить" - как спасают выброшенных людьми животных в гигантском приюте
Просмотров: 2565
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
"Россия снова хочет впихнуть ОРДЛО в тело Украины" - эксперт
Просмотров: 891
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
"Пластинку украинской певицы хотели купить за пять тысяч долларов": коллекционер винила рассказал о фестивале Kyiv Vinyl Music Fair
Просмотров: 828
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Арахамия готов идти в военкомат, Радуцкий – в терробороне: как в Раде готовятся к вероятному наступлению России
Просмотров: 711
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
"Путин из детства в петербургских подворотнях вынес – бить надо первым. И убегать" – историк
Просмотров: 1953
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Даже в худшие годы Украину не превратили в федеральный округ – историк
Просмотров: 1314
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
"Бездельники, импотенты" - сети гудят о народных депутатах, которые снова расходятся после каникул
Просмотров: 3816
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
"Омикрон – это завершающий аккорд пандемии" – эпидемиолог о ситуации с Covid-19
Просмотров: 2817
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Facebook стал сине-желтым - в сети распространяется масштабный флешмоб
Просмотров: 6021
Фото
Все фото
6
5
6
5
4
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
В стиле ретро. Билодид ошеломила откровенной фотосессией
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Роскошная блондинка, любящая лошадей. Кто такая обладательница малого хрустального глобуса по биатлона Давидова
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с &quot;Зарей&quot;
В ДТП погибла жена украинского футболиста, подписавшего сегодня контракт с "Зарей"
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Состоялся открытый Кубок Киевской области по фигурному катанию
Видео
Все видео
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Замена Ледневу."Динамо" интересуется полузащитником сборной Сербии
Юный талант "Динамо" спровоцировал драку на поле во время товарищеского матча
Юный талант "Динамо" спровоцировал драку на поле во время товарищеского матча
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
Бывший игрок "Динамо" забил красивый гол в Бразилии
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале
Победное сальто и промах с нескольких метров. Как Украина разгромила Сербию в футзале
Интервью
1/5
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
"Россияне смогут войти в Украину, но выйти уже нет. Разве "грузом 200" - Владимир Огрызко
Просмотров: 3024
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
"Если восстановите аптечку, купите набор сухпайков - это снизит панику" - психолог
Просмотров: 1440
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
"Хочу быть мэром Киева": Роман Грищук об амбициях, работе и семье
1 Просмотров: 1530
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Перспективы Лунина, потенциальные трансферы Бущана и Ризныка: эксперт оценил украинских голкиперов
Просмотров: 801
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Как Россия будет нападать на Украину с воздуха и земли: сценарии от военного эксперта
Просмотров: 6390
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
27 января 2022
Просмотров: 9
Комірчинка
Колись давно я працював при театрі. А це таке місце, що воно, так само, як і редакції ЗМІ, притягує до себе із зовнішнього світу особливий контингент ...
четверг, 27 января 2022 16:05

Украинка Ягупова оформила "дабл-дабл" в игре баскетбольной Евролиги

  Комментировать
Украинка Ягупова оформила &quot;дабл-дабл&quot; в игре баскетбольной Евролиги
Алина Ягупова. Фото: БК "Фенербахче"

Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла "Фенербахче" победить польскую "Гдыню" в матче группового этапа Евролиги - 87:67.

Украинка стала одной из двух в команде и матче с "дабл-даблом". За 25:51 мин. она набрала 16 очков, 10 подборов и 3 передачи, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидер сборной Украины передумала играть в России

"Фенербахче" на данный момент имеет 8 побед в 11-ти матчах и занимает четвертое место турнирной таблицы группы В. В четвертьфинал выходят по четыре команды из групп.

В минувшие выходные "Фенербахче" одержал 13-ю победу в 14-ти матчах чемпионата Турции.

Ягупова стала самой результативной в матче, набрав почти за 33 мин. 28 очков, сделав 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

В этом сезоне в 12-ти матчах чемпионата Турции Алина набирает в среднем 18,8 очка, делает 4,8 подбора и 6,8 передачи.

"Фенербахче" закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. Ягупова выступает за стамбульский клуб с 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Читайте також
Сборная Украины одержала трудную победу над Финляндией
Сборная Украины одержала трудную победу над Финляндией Просмотров: 369
Украинка стала лучшим игроком Евролиги
Украинка стала лучшим игроком Евролиги Просмотров: 108
Украина разгромила Португалию в отборе на Евро
Украина разгромила Португалию в отборе на Евро Просмотров: 234
Лидер сборной Украины передумала играть в России
Лидер сборной Украины передумала играть в России Просмотров: 540
Сейчас вы читаете новость «Украинка Ягупова оформила "дабл-дабл" в игре баскетбольной Евролиги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
января

Сгорели живьем: загорелся космический шаттл

Украинские солдаты случайно нашли самый большой нацистский концлагерь

Самое читаемое
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета
Вдруг война: ТОП-5 мессенджеров, работающих без интернета Просмотров: 10693
Какой поступок сегодня может &quot;прогнать&quot; от человека счастье на семь лет
Какой поступок сегодня может "прогнать" от человека счастье на семь лет Просмотров: 8767
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
Кровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненыхКровавая стрельба в воинской части: что известно о подозреваемом, погибших и раненых
3
 Просмотров: 8487
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
В страстных объятиях: Стужук показала отдых с таинственным любимым в Риге
11
 Просмотров: 8136
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
Два дня ждали помощи: в Черном море затонул теплоход
 Просмотров: 7767
Спорт
Чего ожидать в новом году сборной Украины по футболу. Календарь матчей
Чего ожидать в новом году сборной Украины по футболу. Календарь матчей Просмотров: 9
Коноплянка еще может продолжить карьеру в Украине, но не в "Шахтере"
Коноплянка еще может продолжить карьеру в Украине, но не в "Шахтере" Просмотров: 81
Фьюри обозвал Джошуа "психом" и заявил, что предлагал Энтони $90 млн за отказ от боя с Усиком
Фьюри обозвал Джошуа "психом" и заявил, что предлагал Энтони $90 млн за отказ от боя с Усиком Просмотров: 252
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
Ногой по голове. Вратарь "Динамо" получил жуткую травму на сборах
 Просмотров: 450
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии
Не смогли победить обидчика Моуриньо. "Динамо" сыграло в ничью с чемпионом Норвегии Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Почему всё больше стран бойкотируют Олимпиаду в Пекине
5
Ожидаем прекращения войны и деэскалации у наших границ – Ермак о выводах нормадских переговоров
2
ФОПы опять вышли на протест: что происходит под Верховной Радой
2
Над днепровским стрелком издевались в воинской части - депутат
1
"Позитива, кроме ПЦР-теста": как Зеленского поздравляли с днем ​​рождения
Голосов: 453
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть