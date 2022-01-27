Украинка Ягупова оформила "дабл-дабл" в игре баскетбольной Евролиги

Алина Ягупова. Фото: БК "Фенербахче"

Баскетболистка сборной Украины Алина Ягупова помогла "Фенербахче" победить польскую "Гдыню" в матче группового этапа Евролиги - 87:67.

Украинка стала одной из двух в команде и матче с "дабл-даблом". За 25:51 мин. она набрала 16 очков, 10 подборов и 3 передачи, сообщает сайт Федерации баскетбола Украины.

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"Фенербахче" на данный момент имеет 8 побед в 11-ти матчах и занимает четвертое место турнирной таблицы группы В. В четвертьфинал выходят по четыре команды из групп.

В минувшие выходные "Фенербахче" одержал 13-ю победу в 14-ти матчах чемпионата Турции.

Ягупова стала самой результативной в матче, набрав почти за 33 мин. 28 очков, сделав 7 подборов, 8 передач и 3 перехвата.

В этом сезоне в 12-ти матчах чемпионата Турции Алина набирает в среднем 18,8 очка, делает 4,8 подбора и 6,8 передачи. "Фенербахче" закрепился на первой строчке турнирной таблицы чемпионата Турции. Ягупова выступает за стамбульский клуб с 2021 года.