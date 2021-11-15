Сборная Украины одержала трудную победу над Финляндией

Алина Ягупова выступает за турецкий "Фенербахче". Фото: ФБУ

Женская сборная Украины по баскетболу одержала вторую победу в квалификации к Евробаскету-2023.

Во втором туре квалификации украинки в гостях одолели Финляндию -77:71.

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Уходя на большой перерыв украинки обыгрывали соперниц с преимуществом в девять очков. Финские баскетболистки оставили за собой третью четверть, но в заключительной 10-минутке украинки не дали возможности хозяйкам переломить ход встречи.

Самой результативной баскетболисткой матча стала украинка Алина Ягупова, набравшая 31 очко и отдавшая семь голевых передач.



Украинки лидируют в группе В после двух туров с двумя победами. 24 ноября сине-желтые сыграют против Литвы. В стартовом поединке отбора Украина обыграла двукратного победителя Кубка мира Францию.