Украинка стала лучшим игроком Евролиги

Алина уже 3 сезон играет в Турции. Фото: БК "Фенербахче"

Лидер сборной Украины по баскетболу и турецкого "Фенербахче" 29-летняя Алина Ягупова стала лучшим игроком Евролиги.

Украинка получила MVP турнира по итогам голосования тренеров, журналистов и болельщиков, сообщает ФБУ.

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В среднем по сезону Алина набирает 20,6 очка за матч, делает 7,6 подборов и 4,4 передачи. Кроме того, лидирует в рейтинге эффективности и является лучшим бомбардиром Евролиги.

Кроме того, Ягупова попала в символическую пятерку чемпионата.

В прошлом сезоне украинский баскетболиста также признавалась лучшей в Евролиге.

Алина Ягупова выступала в Украине за "Елисавет-баскет" с Кропивницкого, и "Днепр". С 2016 года играл за рубежом. Сначала выступала во Франции, а уже 3-й сезон защищает цвета "Фенербахче".