Украинка стала лучшим игроком Евролиги

 
Ексклюзивы
1/5
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Какие признаки указывают на то, что ребенок стал гаджетоманом
Просмотров: 99
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Как заинтересовать дошкольников к обучению - советы экспертов
Просмотров: 63
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Конфликт в Северной Ирландии - сколько и за что калечат полицейских
Просмотров: 360
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Рекордсмены по нитратам: врач назвал самые опасные ранние овощи
Просмотров: 855
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Военный эксперт назвал причину паники вокруг российской техники
Просмотров: 3762
В Украине в упадке общественный транспорт
В Украине в упадке общественный транспорт
Просмотров: 810
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Зависимость детей от гаджетов: психолог рассказал о причинах
Просмотров: 333
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Народ стал агресивнее. Вакцины боимся - о чем говорят на пустых станциях метро
Просмотров: 1125
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Фото
Все фото
6
26
21
24
17
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Горжусь собой: баскетболистка показала свое тело после рождения дочери
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Экзотическая модель бросила футболиста и стала звездой Instagram
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Проиграв чемпионский пояс, спортсменка одела корону сексуальной красавицы
Видео
Все видео
ПСЖ сенсационно победил "Баварию"
ПСЖ сенсационно победил "Баварию"
Сумасшедшие передачи. Итальянская пресса смакует игру Малиновского
Сумасшедшие передачи. Итальянская пресса смакует игру Малиновского
Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере
Ломаченко одержал самую быструю победу в профессиональной карьере
"Атлетико" вернул первое место в чемпионате Испании
"Атлетико" вернул первое место в чемпионате Испании
Гол через дырку. В Узбекистане забили смешной мяч
Гол через дырку. В Узбекистане забили смешной мяч
Интервью
1/5
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Россияне провоцируют и торгуются, но нападать им страшно - военный эксперт
Просмотров: 495
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
В Киеве может подорожать проезд - эксперт
Просмотров: 855
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 2916
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 774
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 486
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
13 апреля 2021
Просмотров: 63
Квартиранти
– Тобі треба допомога? – запитую Юлю, яка орендує квартиру по сусідству. – Ти про що? – знімає окуляри й робить ...
вторник, 13 апреля 2021 17:22

Украинка стала лучшим игроком Евролиги

  Комментировать
Украинка стала лучшим игроком Евролиги
Алина уже 3 сезон играет в Турции. Фото: БК "Фенербахче"

Лидер сборной Украины по баскетболу и турецкого "Фенербахче" 29-летняя Алина Ягупова стала лучшим игроком Евролиги.

Украинка получила MVP турнира по итогам голосования тренеров, журналистов и болельщиков, сообщает ФБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Определился победитель Кубка Украины по баскетболу

В среднем по сезону Алина набирает 20,6 очка за матч, делает 7,6 подборов и 4,4 передачи. Кроме того, лидирует в рейтинге эффективности и является лучшим бомбардиром Евролиги.

Кроме того, Ягупова попала в символическую пятерку чемпионата.

В прошлом сезоне украинский баскетболиста также признавалась лучшей в Евролиге.

Алина Ягупова выступала в Украине за "Елисавет-баскет" с Кропивницкого, и "Днепр". С 2016 года играл за рубежом. Сначала выступала во Франции, а уже 3-й сезон защищает цвета "Фенербахче".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинка стала лучшим игроком Евролиги». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
апреля

Россияне захватили Славянск - началась АТО

Начали депортировать жителей Западной Украины

Пророссийский митинг забросали яйцами

Испытали ядерную бомбу

Осуществили первый перелет через Атлантику

В Москве признали расстрелы пленных

Британские войска расстреляли тысячи мирных индейцев

Самое читаемое
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
Польская модель похвасталась пышными формами в крошечном бикини
5
 Просмотров: 13311
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
Фотограф год снимал старый храм и зафиксировал редкое явление - впечатляющие фото
13
 Просмотров: 9036
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
Бил, насиловал, ограбил и поджег: волонтер умерла страшной смертью
3
 Просмотров: 7668
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем
В ТКГ назвали условие для завершения оккупации Донбасса военным путем Просмотров: 4626
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
Гороскоп на 12-18 апреля: денег в кошельке станет больше
 Просмотров: 4311
Спорт
Ибрагимовича дисквалифицировали за оскорбление арбитра
Ибрагимовича дисквалифицировали за оскорбление арбитра Просмотров: 144
"Динамо" потеряло легионера до конца сезона
"Динамо" потеряло легионера до конца сезона Просмотров: 162
Свитолина заявила об амбициозных планах на матч против сборной Японии
Свитолина заявила об амбициозных планах на матч против сборной Японии Просмотров: 63
Стало известно, какой город примет следующий матч сборной Украины
Стало известно, какой город примет следующий матч сборной Украины Просмотров: 180
Бывший клуб хочет вернуть Роналду
Бывший клуб хочет вернуть Роналду Просмотров: 171
Больше всего комментируют
6
СМИ раскрыли цель визита госсекретаря США в Брюссель
5
У "слуг" стало больше гривен "под матрасом"
5
Зеленский взял на фронт журналиста CNN. Что сказал
4
Зеленский становится опасным, украинский русский язык и первый год после Путина: 5 блогов недели
3
"Таких грубых вмешательств в работу НАБУ не было" - Сытник
Голосов: 550
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть