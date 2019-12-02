Украинец забил фантастический гол в чемпионате Беларуси

Александр Нойок уже третий сезон выступает в Беларуси. Фото: из открытых источников

Украинский футболист брестского "Динамо" Александр Нойок стал автором невероятного гола в матче 30-го тура Чемпионата Беларуси против "Динамо" Минск.

27-летний хавбек на 58 минуте решился на дальний выстрел и невероятным ударом пробил голкипера соперника, сообщает "ТСН"

Именно гол Нойка принес "Динамо" Брест победу. Дуэль завершилась со счетом 3: 1 в пользу гостей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шахов результативной передачей помог "Лечче" одолеть "Фиорентину"

Александр Нойок выступал за молодежные команды "Шахтера", "Металлург" Донецк, "Металлист", "Динамо" Минск. В текущем сезоне стал чемпионом Беларуси в составе "Динамо" Брест.