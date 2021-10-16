Украинец выиграл блиц-чемпионат Европы с шашек

Юрий Аникеев во второй раз выиграл блиц. Впервые он побеждал в 2005 году. Фото: Sport.ua

Украинский спортсмен Юрий Аникеев из Харькова выиграл чемпионат Европы 2021 по шашкам-100 в молниеносной игре (блиц).

Соревнования проходили в итальянском городе Кьянчано Терме. Юрий также завоевал бронзовую медаль в быстрой программе (рапид). А третье место в молниеносной игре (блиц) занял украинец Артем Иванов. Сообщает sport.ua

У женщин успешно выступила Виктория Мотричко из Одессы, которая завоевала золото в быстрой игре. У Ольги Балтажи из Ивано-Франковска - серебро в блиц-программе.

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И мужская, и женская сборные Украины заняли второе место в командном ЧЕ-2021 по шашкам-100 (быстрая). У мужчин за украинскую команду выступали Юрий Аникеев, Артем Иванов и Иван Антоненко, у женщин Виктория Мотричко и Ольга Балтажы.