Украинец стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии

Александр Зубков выступает за "Ференцварош" с лета 2019 года. Фото: ФК "Ференцварош"

Украинский футболист Александр Зубков стал самым дорогим игроком чемпионата Венгрии.

Портал Transfermarkt, специализирующийся на трансферах футболистов, назвал полузащитника "Ференцвароша" самым дорогим игроком венгерской лиги.

Стоимость Зубкова теперь составляет €2 млн. Прошлым летом игрок стоил всего лишь €950 000.

На втором месте также оказался украинский легионер Иван Петряк, который оценивается в €1,6 млн. Еще один украинец Игорь Харатин занимает 5-ю строчку с показателем 1,5 млн.

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Александр Зубков является воспитанником "Шахтера". Выступал в аренде за "Мариуполь". В "Ференцвароше" с лета 2019 года. Венгерский клуб выкупил все права на футболиста.