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пятница, 17 января 2020 16:41

Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции

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Первым украинцем, завоевавшим титул чемпиона Европы по профессиональному боксу был мариуполец Александр Гуров. 17 января 1995 года в Париже на глазах у тогдашнего президента Франции Франсуа Миттерана и его преемника на этом посту, а тогда мэра Парижа Жака Ширака он нокаутировал местного любимца Норберта Экасси и стал обладателем евротитула в первом тяжелом весе.

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28-летний француз камерунского происхождения был однозначным фаворитом боя против 23-летнего украинского. Он подходил к встрече с серией из 16 побед, возглавлял рейтинг WBC и был в нескольких шагах от поединка за звание чемпиона мира. Гуров получил свой шанс случайно - соперник Екасси травмировался, а заменять травмированного на коротком извещении никто не хотел. Украинец согласился за огромный для себя гонорар - $2,5 тыс. Экасси получил в 100 раз больше, - в одном из интервью рассказал президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаил Завьялов.

Украинец согласился за огромный для себя гонорар - $2,5 тыс. Экасси получил в 100 раз больше

Тот же Завьялов в книге "Боксёрские байки от Михал Михалыча. Непридуманные истории Главного тренера" вспоминает, что накануне боя Экасси был уверен в своём превосходстве и заявил прессе, что посвящает свою победу президенту страны и будет в ринге "не боксировать, а убивать".

Опытный наставник предложил подопечному выкладывать свои козыри в начальных раундах, иначе скажется куда более богатый опыт соперника. Так и произошло. С первых секунд начался неистовый махач, в котором Гуров чувствовал себя, как рыба в воде. Уже через минуту он отправил соперника в нокдаун, а затем и во второй. Рефери остановил бой на 78-й секунде первого раунда.

Норберт Экасси умер в декабре того же 1995 года в результате несчастного случая в собственном доме. Александр Гуров имел богатую профессиональную карьеру, дважды претендовал на титул чемпиона мира, но не воспользовался своими шансами.

Автор: Василий ТАНКЕВИЧ
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Дата
17
января

Украинец нокаутировал француза на глазах у двух президентов Франции

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