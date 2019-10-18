Украинец и россиянин обменяются нокдаунами

В субботу утром по киевскому времени, 19 октября, в Филадельфии, США, состоится один из самых интригующих боксерских поединков этого года. Встретятся два непобедимых чемпиона мира в полутяжелом весе - обладатель титула WBC, украинец Александр Гвоздик, 32 года, и 34-летний россиянин Артур Бетербиев - чемпион IBF. Начиная примерно с 4:30, Gazeta.ua проведет текстовую онлайн трансляцию боя. Каковы его основные моменты?

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"Styles Make Fights"

В боксе принято считать, что "стили делают бои". Это именно тот случай. Встретятся мощный панчер, агрессор Бетербиев и техничный, подвижный Гвоздик, который тоже может ударить. Оба непобедимые чемпионы, на пике формы. Это гарантия того, что будет жарко. Видимо с нокдаунами - возможно, обоюдными.

Гвоздик - небольшой фаворит

Украинец заметно превосходит чеченца в габаритах - выше на 6 см и имеет на 7 см больше размах рук. У него на профи-ринге были более серьезные соперники и завладел украинец титулом в бою с сильнейшим в то время чемпионом - канадцем Адонисом Стивенсоном. Бетербиев же завоевал вакантный титул и ни одного соперника элитного уровня у него не было. Он довольно прямолинейный и однообразный - с оппонентами предыдущего уровня этого хватало. Бетербиев будет действовать в агрессивной, атакующей манере. Он будет пытаться сокращать дистанцию, прижимать соперника к канатам и проводить свои комбинации. Будет особенно опасен в первой половине боя. Легкий на ногах Гвоздик будет держать соперника на дистанции и стараться его перебоксировать. Главное - перевести бой в поздние раунды. В них на первый план должна выйти лучшая функциональная готовность украинца. Прогнозировать, как завершится бой, чрезвычайно трудно. Учитывая ударную мощь каждого и неидеальный защиту, поединок может закончиться, как победой одного из соперников в начальных раундах, так и пройти всю дистанцию.

Завладел украинец титулом в бою с сильнейшим в то время чемпионом - канадцем Адонисом Стивенсоном. Бетербиев же завоевал вакантный титул и ни одного соперника элитного уровня у него не было

Незаконченная история

Соперники уже встречались в 2009-м на любительском турнире в Турции. Бетербиев тогда был одним из лучших боксеров мира. Гвоздик значительно уступал ему в опыте и достижениях.

- Бой остановили во втором раунде, - вспоминал Александр. - Я вышел на ринг со сломанным носом. Он начал кровоточить. Для меня это была первая поездка со сборной, а Бетербиев уже стал великим чемпионом-любителем. Я не был готов к этому противостоянию - ни ментально, ни физически. Меня бросили в клетку к тигру. Попросили выйти, чтобы получить опыт. Но это было 10 лет назад. Сегодня мы оба равные боксеры.

Четвертый "объединенный"?

В случае победы Александр Гвоздик станет четвертым украинским боксером, которому удалось унифицировать чемпионские титулы. До него это удавалось Владимиру Кличко, Александру Усику и Василию Ломаченко.

В случае победы Александр Гвоздик станет четвертым украинским боксером, которому удалось унифицировать чемпионские титулы

Украина против России

К этому времени все знаковые бои в боксе были за украинцами. В 2008 году Владимир Кличко впервые объединил два чемпионских титула в бою с Султаном Ибрагимовым, в 2013 году деклассировал Александра Поветкина и защитил три титула, а в прошлом году Александр Усик стал абсолютным чемпионом мира, победив Мурата Гассиев. Все бои завершились победой украинских боксеров с огромной разницей в очках. Поддержит ли Гвоздик эту традицию?

Соперники выиграли на двоих 31 бой, 28 нокаутов. Гвоздик имеет 17 побед, 14 нокаутов. Бетербиев все 14 проведенных поединков завершал досрочно.