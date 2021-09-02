Украинцы завоевали две золотые награды на Параолимпиаде в легкой атлетике

Мария Помазан одержала 19-е "золото" для Украины. Фото: Getty Images

Украинские спортсмены 29-летний Владислав Загребельный и 32-летняя Мария Помазан стали чемпионами Параолимпиады по легкой атлетике.

Помазан победила в толкании ядра. Украинка показала результат 12,24 м, опередив ближайшую конкурентку более чем на 3 м.

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Загребельный в прыжках в длину показал результат 6,59 м и получил "золото". Украинский легкоатлет установил новый рекорд Европы. Владислав опередил ближайшего конкурента на 15 см.

Для Помазан эта награда стала первой на Параолимпиаде в Токио. В целом это ее второе параолимпийское "золото" и четвертая медаль в карьере. К этому стала параолимпийской чемпионкой в ​​Лондоне-2012 в толкании ядра. Также дважды была второй в Лондоне-2012 и Рио-2016. Для Загребельного эта медаль стала первой в карьере на уровне Параолимпиады. Теперь в копилке Украины до 77 наград - 19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.