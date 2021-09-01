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среда, 01 сентября 2021 18:47

Украинка с рекордом мира выиграла "золото" Параолимпиады

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Украинка с рекордом мира выиграла &quot;золото&quot; Параолимпиады
Москаленко выиграла "золото" Параолимпиады в толкании ядра. Фото: ukrinform

Украинка 21-летняя Анастасия Москаленко стала чемпионкой XVI летней Параолимпиады-2020 в Токио, Япония.

Представительница Днепра выиграла золотую медаль Игр в толкании ядра и установила мировой параолимпийский рекорд в классе F32 - 7,61 м. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

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В активе параолимпийской сборной Украины уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

На Параолимпиаде в Японии Максим Крипак стал обладателем золотых наград на 100 м вольным стилем, 100 м баттерфляем, "серебра" на дистанции 50 м вольным стилем и "бронз" в эстафете 4х100 м вольным стилем.

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