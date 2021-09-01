Украинский пловец Крипак взял третье "золото" Параолимпиады

Пловец Максим Крипак завоевал третье "золото" на Паралимпиаде в Токио. Фото: https:Gettyimages.com/

Украинский пловец 26-летний Максим Крипак завоевал свою пятую медаль на Параолимпиаде в Токио, которая стала для Украины 71-й в зачете.

Харьковчанин одержал "золото" на дистанции 400 м вольным стилем, сообщили в Twitter Игр-2020.

"Блестящая 400-метровка фристайлом среди мужчин в категории SB10 подходит к концу. "Золото" у Максима Крипака из Украины", - говорится в сообщении.

Второе место в заплыве завоевал Бас Таккен из Нидерландов, третье - Томас Галлахер из Австралии.

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На Параолимпиаде в Японии Максим Крипак стал обладателем золотых наград на 100-метровке вольным стилем, 100-метровке баттерфляем, "серебра" на дистанции 50 м вольным стилем и "бронз" в эстафете 4 на 100 м вольным стилем. Украинцы на Играх-2020 завоевали 16 золотых, 34 серебряных и 21 бронзовую медаль.