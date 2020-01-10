Украинцы не смогли побороться за медали в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

Артем Прима показал лучший результат среди украинцев

В немецком Оберхофе состоялся мужской спринт на дистанции 10 километров в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону.

Победителем спринта стал француз Мартен Фуркад, который прошел дистанцию ​​без промахов. Второе место у еще одного представителя Франции Эмильена Жаклена. Тройку призеров замкнул Йоханнес Кюн из Германии.

Лучший результат среди украинцев показал Артем Прима. Он прошел дистанцию ​​с одним промахом и занял пятнадцатое место.

В топ-50 оказались еще два представителя Украины. Артем Тищенко финишировал на 41-м месте. Сергей Семенов, который впервые в нынешнем сезоне выступил на этапе Кубка мира, занял сорок шестую позицию, сообщает "Спортарена"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинки провалили спринт на Кубке мира по биатлону



11 января в Оберхофе пройдут женская и мужская классические эстафеты. Начало гонки в 13:00 и 15:15 по киевскому времени соответственно